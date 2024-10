Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano: l'agguato in 4 minuti, il portafogli senza contanti, la coltellata al petto. Cosa sappiamo (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono formalmente ancora tutte aperte le ipotesi sull'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Rozzano, alle porte di Milano. Tra queste Leggo.it - Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano: l'agguato in 4 minuti, il portafogli senza contanti, la coltellata al petto. Cosa sappiamo Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono formalmente ancora tutte aperte le ipotesi sull'omicidio di, il 31ennenella notte tra giovedì e venerdì a, alle porte di Milano. Tra queste

Morte di un bravo ragazzo. Manuel Mastrapasqua “era una persona semplice - risparmiava per andare a vivere con la sua ragazza” - I suoi orari non erano fissi, spiegano. Lo racconta un’amica di Manuel, che chiede l’anonimato. Di notte, andare in giro fa davvero paura. “Conosco la famiglia - racconta un inquilino di via Lillà - sono gente regolare. Lavorava fino tardi, spesso faceva turni che lo portavano a ritentare alle 2 di notte - racconta una compagna di classe dei tempi del Liceo. (Ilgiorno.it)

L’omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano. La coltellate in un intervallo di quattro minuti e quell’oggetto scomparso - Il primo è legato alla totale incensuratezza del magazziniere del Carrefour di via Farini: mai un problema con la giustizia, nessuna ombra nel passato né segnalazioni di alcun tipo nelle banche dati delle forze dell’ordine (a eccezione di quella per una denuncia di smarrimento di un documento). Il secondo è direttamente connesso alla dinamica del delitto: l’unica coltellata all’emitorace ... (Ilgiorno.it)

Manuel Mastrapasqua ucciso a Rozzano : gli ultimi audio Whatsapp alla fidanzata prima della tragedia - Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e coordinate dalla sostituta procuratrice Bruna Albertini e dalla pm Letizia Mocciaro, si basano sull’analisi di numerose telecamere nel corso di circa tre ore e sull’esame di tabulati telefonici per rintracciare eventuali testimoni presenti nella zona dell’aggressione. (Thesocialpost.it)