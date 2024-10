Lutto a Novara: è morto Don Franco Ghirardi, per 46 anni parroco di Veveri (Di sabato 12 ottobre 2024) Lutto a Veveri per la morte di Don Franco Ghirardi.Don Franco aveva 90 anni, 46 dei quali passati nella parrocchia di San Maiolo come parroco. Il sacerdote era nato in provincia di Parma nel 1934 ed era stato ordinato nel 1959. Dopo un incarico a Galliate e uno a Borgosesia, nel 1974 era Novaratoday.it - Lutto a Novara: è morto Don Franco Ghirardi, per 46 anni parroco di Veveri Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)per la morte di Don.Donaveva 90, 46 dei quali passati nella parrocchia di San Maiolo come. Il sacerdote era nato in provincia di Parma nel 1934 ed era stato ordinato nel 1959. Dopo un incarico a Galliate e uno a Borgosesia, nel 1974 era

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atletica in lutto : se ne va Franco Mascolo - l’uomo che scoprì Pietro Mennea - La sua figura rimarrà per sempre associata ai successi di uno dei più grandi campioni dello sport italiano e, più in generale, al supporto offerto da sAscolo all’evoluzione della nostra atletica leggera. Le condoglianze della FIDAL In un messaggio ufficiale, la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Alla famiglia di Franco Mascolo vanno le più ... (Thesocialpost.it)

Golf in lutto : addio a Franco Chimenti - aveva portato la Ryder Cup in Italia - Da 22 anni era a guida della Federgolf, era stato appena rieletto al settimo mandato: è scomparso all'età di 85 anni. (Golssip.it)

Lutto nello sport : si è spento Franco Chimenti - presidente della Federazione Italiana Golf - Un mondo che da oggi diventa orfano di un dirigente di innegabile spessore, di uomo di grande cultura, unanimamente apprezzato e benvoluto da tutti. it ‘Vicepresidente Vicario del CONI da febbraio a giugno 2013 e successivamente Presidente di CONI Servizi S. it è su GOOGLE NEWS. p. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ... (Ilfaroonline.it)

Golf in lutto - addio al Presidente Franco Chimenti - Il golf è in lutto per la morte a 85 anni di Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf rieletto solamente il 16 settembre scorso alla guida del massimo organismo della disciplina a livello nazionale. Il mondo del golf gli aveva confermato la fiducia con ben oltre il 70%... (Today.it)