Luna Rossa ha vinto l’America’s Cup femminile! Pietra miliare storica, sconfitte le britanniche (Di sabato 12 ottobre 2024) Luna Rossa ha vinto la America’s Cup femminile, scrivendo una pagina di storia dello sport tricolore e internazionale: la prima edizione riservata alle donne della massima competizione velica è stata conquistata da un sodalizio italiano, capace di trionfare con pieno merito nelle acque di Barcellona e di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, dove rimarrà per sempre. Se a livello maschile questo è il torneo sportivo più antico del mondo, per le ragazze si tratta di una novità assoluta che nel corso del tempo troverà la sua dimensione. Si tratta a tutti gli effetti di una Pietra miliare alle nostre latitudini. Oasport.it - Luna Rossa ha vinto l’America’s Cup femminile! Pietra miliare storica, sconfitte le britanniche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)hala America’s Cup, scrivendo una pagina di storia dello sport tricolore e internazionale: la prima edizione riservata alle donne della massima competizione velica è stata conquistata da un sodalizio italiano, capace di trionfare con pieno merito nelle acque di Barcellona e di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, dove rimarrà per sempre. Se a livello maschile questo è il torneo sportivo più antico del mondo, per le ragazze si tratta di una novità assoluta che nel corso del tempo troverà la sua dimensione. Si tratta a tutti gli effetti di unaalle nostre latitudini.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa stacca il pass per le semifinali nel girone vinto dalle britanniche - In quel di Barcellona il vento latita da oltre 36 ore, si spera in un rinforzo nel pomeriggio. 13:53 Con estremo ottimismo l’organizzazione ha programmato ben 7 regate nell’arco del pomeriggio. A questo punto anche le semifinali del pomeriggio sono a fortissimo rischio. 10 sono previste le semifinali. (Oasport.it)

Ineos ha vinto la Louis Vuitton Cup - Luna Rossa finisce la sua avventura - Per conquistare il trofeo, bisognerà vincere 7 regate. Luna Rossa sconfitta nella finale della Louis Vuitton Cup. Ineos Britannia vince l’undicesima regata della serie, si aggiudica la sfida per 7-4 e si qualifica per la finale dell’America’s Cup. Ora, a partire dal 12 ottobre, Ineos Britannia affronterà Emirates New Zealand per cercare di conquistare la storica brocca, il trofeo della più ... (Thesocialpost.it)

Ineos ha vinto la Louis Vuitton Cup - Luna Rossa finisce la sua avventura - La barca britannica sfiderà il defender, Team New Zealand, dal 12 al 27 ottobre nel mare davanti a Barcellona. . Per conquistare il trofeo, bisognerà vincere 7 regate. Luna Rossa sconfitta nella finale della Louis Vuitton Cup. Ineos Britannia vince l’undicesima regata della serie, si aggiudica la sfida per 7-4 e si qualifica per la finale dell’America’s Cup. (Thesocialpost.it)