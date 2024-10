L’omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano. La coltellate in un intervallo di quattro minuti e quell’oggetto scomparso (Di sabato 12 ottobre 2024) Rozzano (Milano) – L’ipotesi della prima ora porta a una rapina finita nel sangue, anche se gli accertamenti investigativi sono appena cominciati e non escludono a priori altre possibili piste. Ci sono almeno tre elementi che, almeno a una prima analisi e con le informazioni ora a disposizione, lasciano pensare a uno dei moventi potenzialmente più inquietanti per spiegare in qualche modo L’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il trentunenne colpito alle 3 di ieri in viale Romagna a Rozzano con un solo fendente tra polmone e cuore e morto all’Humanitas dopo un estremo e vano tentativo di salvargli la vita. Ilgiorno.it - L’omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano. La coltellate in un intervallo di quattro minuti e quell’oggetto scomparso Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024)(Milano) – L’ipotesi della prima ora porta a una rapina finita nel sangue, anche se gli accertamenti investigativi sono appena cominciati e non escludono a priori altre possibili piste. Ci sono almeno tre elementi che, almeno a una prima analisi e con le informazioni ora a disposizione, lasciano pensare a uno dei moventi potenzialmente più inquietanti per spiegare in qualche mododi, il trentunenne colpito alle 3 di ieri in viale Romagna acon un solo fendente tra polmone e cuore e morto all’Humanitas dopo un estremo e vano tentativo di salvargli la vita.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Temptation Island - ex protagonisti sono diventati genitori per la prima volta : “Benvenuto Niccolò Domenico!” - Fiocco azzurro in quel di Temptation Island! Poche ore fa Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, storici e fra i più noti protagonisti del reality delle tentazioni sono diventati genitori di un bel maschietto, Niccolò Domenico. . articolo Temptation Island, ex protagonisti sono diventati genitori. (Isaechia.it)

Da Stefano De Martino ad Amadeus fino a Casa a prima vista : come sono andati gli ascolti dell’access prime time - La settimana dell'access prime time premia sempre Affari Tuoi con il 27.2% di share, mentre Striscia la Notizia rimbalza tra il 13% e il 14.2%. Amadeus respira allungando la durata di Chissà chi è (3.4%). Tra i talk, Il cavallo e la torre e Otto e mezzo dominano su 4 di sera.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Regeni - la tutor di Cambridge per la prima volta in Aula : “Scelse Giulio la ricerca. Dopo il suo omicidio non sono mai più tornata in Egitto” - Anche le interviste agli ambulanti “era chiaro” che fossero “in programma” e “che dovesse fare ricerca tra ambulanti”. Rispetto al tema della ricerca, Maha Abdelrahman, già sentita dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Regeni – ha confermato quanto ribadito in passato: “Ogni studente esprime il proprio parere sul tema da sviluppare per la propria tesi. (Ilfattoquotidiano.it)