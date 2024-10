LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: scatta la Superpole, Bulega sfida Razgatlioglu sul bagnato! (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -13 minuti: i piloti sono entrati in azione alla spicciolata, l’ultimo è Toprak Razgatlioglu assieme a Iannone. -14 minuti: i piloti entrano in azione con le gomme da bagnato. Si inizia! 12.00 SEMAFORO VERDE!!!!! scatta LA Superpole DELL’Estoril!!!!! 11.58 In queste condizioni Toprak Razgatlioglu sembra il favorito per la pole position. Vedremo se Nicolò Bulega sarà in grado di rispondere al fuoriclasse turco. Intanto qualche raggio di sole prova a emergere dalla nuvole 11.55 Per il momento è il meteo il grande protagonista del weekend dell’Estoril. La pioggia, infatti, ha condizionato tutte le sessioni di prove libere disputate. Anche ora l’asfalto è bagnato e ci attende una Superpole tutta da vivere! 11.52 Si accende davvero la sfida per il titolo tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: scatta la Superpole, Bulega sfida Razgatlioglu sul bagnato! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-13 minuti: i piloti sono entrati in azione alla spicciolata, l’ultimo è Toprakassieme a Iannone. -14 minuti: i piloti entrano in azione con le gomme da. Si inizia! 12.00 SEMAFORO VERDE!!!!!LADELL’!!!!! 11.58 In queste condizioni Topraksembra il favorito per la pole position. Vedremo se Nicolòsarà in grado di rispondere al fuoriclasse turco. Intanto qualche raggio di sole prova a emergere dalla nuvole 11.55 Per il momento è il meteo il grande protagonista del weekend dell’. La pioggia, infatti, ha condizionato tutte le sessioni di prove libere disputate. Anche ora l’asfalto èe ci attende unatutta da vivere! 11.52 Si accende davvero laper il titolo tra Toprake Nicolò

