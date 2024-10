LIVE Sinner-Machac 3-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 al mondo recupera il break (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner si fa ancora sentire con il diritto. Sin qui l’italiano serve il 71% di prime, dalle quali ottiene l’80% dei punti. 3-2 Sinner capisce che Machac vuole accelerare e lo anticipa con un sontuoso rovescio inside-out. 40-0 Servizio esterno e diritto a sventaglio di Sinner. 30-0 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurro. 15-0 Ancora offensivo Machac, ma stavolta il diritto colpisce il nastro e la palla esce. CONTRO-break DI Sinner! Formidabile rovescio lungolinea dell’italiano, che ha toccato appena il nastro. 2-2. 30-40 Prima vincente al centro del ceco. Anche qui nulla da fare. 15-40 Servizio a uscire e diritto incrociato di Machac. Sinner nulla ha potuto. 0-40 Machac viene a rete e viene infilato dal passante di diritto incrociato del n.1 al mondo. 0-30 Lungo il diritto lungolinea di Machac. Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 3-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 al mondo recupera il break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15si fa ancora sentire con il diritto. Sin qui l’italiano serve il 71% di prime, dalle quali ottiene l’80% dei punti. 3-2capisce chevuole accelerare e lo anticipa con un sontuoso rovescio inside-out. 40-0 Servizio esterno e diritto a sventaglio di. 30-0 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurro. 15-0 Ancora offensivo, ma stavolta il diritto colpisce il nastro e la palla esce. CONTRO-DI! Formidabile rovescio lungolinea dell’italiano, che ha toccato appena il nastro. 2-2. 30-40 Prima vincente al centro del ceco. Anche qui nulla da fare. 15-40 Servizio a uscire e diritto incrociato dinulla ha potuto. 0-40viene a rete e viene infilato dal passante di diritto incrociato del n.1 al. 0-30 Lungo il diritto lungolinea di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Machac 0-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : break in avvio del ceco - D’altronde è campione olimpico di doppio misto insieme a Katarina Siniakova. 25. 33 del mondo, suo best ranking. Vi è un solo precedente tra i due, risalente al 1000 di Miami di quest’anno, vinto in due set da Jannik. 30 italiane (16. 10. 40 Inizia la partita con Sinner in battuta. 10. 27 Sinner sta ultimando il riscaldamento fisico. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 1-2 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. . Sportface. Anche in questa circostanza, nonostante Machac stia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Machac 0-0 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : inizia il penultimo atto - 10. 24 Chiaramente tutti vorrebbero vedere la finale tra Sinner e Djokovic, che non si affrontano dagli Australian Open. 30 italiane (16. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10. 12 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Machac, semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : comincia la semifinale - 1 del mondo va a caccia di un’altra Finale, dopo quella di Pechino in questo swing asiatico, e dall’altra parte della rete ci sarà un avversario insidioso, capace di battere nel turno precedente lo spagnolo Carlos Alcaraz. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10. Vi è un solo precedente tra i due, risalente al 1000 di Miami di quest’anno, vinto in due set da Jannik. (Oasport.it)