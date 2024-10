Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Pogacar in testa, Evenepoel prova a rientrare in discesa

(Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Adesso comincia una sorta di cronometro a distanza traedfino al traguardo, ma lo sloveno la affronta con 1’10” di margine. 16.11 Completamente da solo Pavel Sivakov che si getta all’inseguimento proprio di Mas e Van Eetvelt. 16.10 1’10” il distacco disu, mentre il belga ha una trentina di secondi su Mas e Van Eetvelt. 16.08 30 chilometri al traguardo: siamo quasi in fondo alla, poi un tratto di falsopiano e lo strappo di San Fermo della Battaglia. 16.06rilancia a tutti i tornanti, il campione olimpico non si dà per vinto e ha guadagnato dieci secondi su Van Eetvelt e Mas. 16.05 Guida in maniera perfettache, in virtù del vantaggio che ha, sta conducendo con un certo margine. 16.03 Si sta prendendo dei rischi il belga e ha recuperato una decina di secondi su. 16.