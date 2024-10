LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos lancia la sfida a New Zealand (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della finalissima di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. Dopo aver trionfato nella Louis Vuitton Cup i britannici tentano il colpaccio contro i detentori del titolo neozelandesi. Tutto pronto a Barcellona, dove si spera il vento possa tornare protagonista dopo giorni di assenza. Dopo aver battuto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton Cup Ineos Britannia torna in acqua per sfidare gli assi della vela. Guidati dalla saggezza di Ben Ainslie, velista che vanta 5 piazzamenti sul podio in cinque Olimpiadi consecutive da Atlanta 1996 a Londra 2012, i britannici proveranno ad impensierire i detentori della Vecchia Brocca approfittando anche delle condizioni cosiddette tricky che accompagneranno le prossime settimane in quel di Barcellona. Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos lancia la sfida a New Zealand Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima giornata della finalissima diCuptra Team NewedBritannia. Dopo aver trionfato nella Louis Vuitton Cup i britannici tentano il colpaccio contro i detentori del titolo neozelandesi. Tutto pronto a Barcellona, dove si spera il vento possa tornare protagonista dopo giorni di assenza. Dopo aver battuto Luna Rossa nella finale di Louis Vuitton CupBritannia torna in acqua perre gli assi della vela. Guidati dalla saggezza di Ben Ainslie, velista che vanta 5 piazzamenti sul podio in cinque Olimpiadi consecutive da Atlanta 1996 a Londra 2012, i britannici proveranno ad impensierire i detentori della Vecchia Brocca approfittando anche delle condizioni cosiddette tricky che accompagneranno le prossime settimane in quel di Barcellona.

