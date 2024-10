Le opposizioni preparano una mozione per 'inchiodare' Stellantis (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - "Pretendere da Stellantis un serio e credibile progetto industriale che indichi espressamente gli investimenti, i nuovi modelli e le garanzie sotto il profilo produttivo e occupazionale, dal momento che i nostri siti produttivi potrebbero produrre un milione e mezzo di auto e il Governo si e impegnato a farne produrre almeno un milione". È uno dei passaggi della mozione unitaria delle opposizioni per "il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di Stellantis". Il documento - che sarà presentato all'inizio della prossima settimana - è stato firmato da tutte le forze del centrosinistra, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, passando per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, fino ad arrivare a Matteo Richetti di Azione. In tutto si tratta di 55 deputati. Agi.it - Le opposizioni preparano una mozione per 'inchiodare' Stellantis Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - "Pretendere daun serio e credibile progetto industriale che indichi espressamente gli investimenti, i nuovi modelli e le garanzie sotto il profilo produttivo e occupazionale, dal momento che i nostri siti produttivi potrebbero produrre un milione e mezzo di auto e il Governo si e impegnato a farne produrre almeno un milione". È uno dei passaggi dellaunitaria delleper "il rilancio produttivo e occupazionale degli stabilimenti italiani di". Il documento - che sarà presentato all'inizio della prossima settimana - è stato firmato da tutte le forze del centrosinistra, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, passando per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, fino ad arrivare a Matteo Richetti di Azione. In tutto si tratta di 55 deputati.

Carlos Tavares : «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro : «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» - «Nella scorsa legislatura in Europa è prevalsa la linea di una sinistra pseudo-ambientalista. Chiediamo aiuto per i vostri cittadini perché possano permettersi di comprare questi veicoli. Tavares: «Produrre in Italia costa il 40% in più» La risposta di Tavares è stata netta: il problema non sono gli obiettivi europei, ma i costi di cui le aziende devono farsi carico. (Open.online)

Le opposizioni preparano una mozione per 'inchiodare' Stellantis - Il secondo impegno richiesto al governo è di "avviare le opportune iniziative anche in ambito Ue, al fine di prevedere che l'erogazione di bonus, benefici e altre misure di vantaggio volte a favorire la produzione e la vendita di autoveicoli elettrici e il passaggio alla mobilità elettrica siano condizionate e vincolate a una percentuale minima di componentistica che deve essere comunque ... (Agi.it)

Carlos Tavares : «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro : «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» - Qual è il piano industriale per ricerca, sviluppo e produzione in Italia? Chiediamo chiarezza, molto più di quella che abbiamo sentito qui. Non ci ha detto nulla sul futuro dei nostri stabilimenti, niente su investimenti e ricerca, niente sulla gigafactory di Termoli, niente sulle prescrizioni su Comau. (Open.online)