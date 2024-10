La Russia pronta a mandare Steven Seagal in guerra contro l’Ucraina: “Morirei per Putin” (Di sabato 12 ottobre 2024) Steven Seagal giura fedeltà alla Russia e si è detto "disposto a morire per Putin". Il presidente dei Veterani di Russia gli offre un ruolo in guerra: "Tutto il supporto necessario in caso decidesse di prendere parte all'operazione speciale". Fanpage.it - La Russia pronta a mandare Steven Seagal in guerra contro l’Ucraina: “Morirei per Putin” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)giura fedeltà allae si è detto "disposto a morire per Putin". Il presidente dei Veterani digli offre un ruolo in: "Tutto il supporto necessario in caso decidesse di prendere parte all'operazione speciale".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Morirei per Putin" - la Russia vuole mandare Seagal a combattere - . Ora si dice pronto a "morire per Vladimir Putin". Sono pronto a morire se necessario". Al momento non è nota una risposta dell'attore. Io sarò sempre dalla parte del mio presidente e combatterò al sul fianco. L'Adnkroso fa sapere che il 72enne attore statunitense nel suo ultimo documentario, 'In nome della giustizia', ha visitato territori occupati dalle forze armate russe e ha anche scritto ... (Iltempo.it)

Ucraina news live oggi - 007 : “Plotoni di soldati nordcoreani si addestrano in Russia”. Steven Seagal : “Pronto a morire per Putin” - Le forze ucraine hanno rivendicato un attacco a un deposito di petrolio e prodotti petroliferi vicino alla città di Rovenky, nella regione di Lugansk occupata. EPA/SERGEY KOZLOV Live . Alcuni sono già stati avvistati negli scontri diretti al fronte, ma secondo l'Institute for the study of war (Isw) sono la punta dell'iceberg. (Quotidiano.net)

Ucraina news live oggi - 007 : “Plotoni di soldati nordcoreani si addestrano in Russia”. Seagal : “Pronto a morire per Putin” - epa11651154 Servicemen of the newly formed 154th Separate Mechanized Brigade cover a 2S1 'Gvozdika' self-propelled gun with camouflage netting as they prepare to move to a combat position on a frontline in the Kharkiv region, northeastern Ukraine, 09 October 2024, amid the ongoing Russian invasion. (Quotidiano.net)