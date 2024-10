La Pantera non sfata il tabù interno. Palo, traversa e un rigore negato (Di sabato 12 ottobre 2024) "Porta Elisa" ancora stregato per la Lucchese, alla ricerca della prima vittoria casalinga che, ormai, manca da marzo scorso. Contro il Sestri Levante i rossoneri si devono accontentare di un pari a reti bianche, al termine di una partita a corrente alternata, dove centrano due legni con Frison e Quirini. Gorgone deve fare a meno dello squalificato Sabbione e dell’infortunato Gasbarro e, all’ultimo istante, anche di Antoni che, durante il riscaldamento, ha accusato un problema al polpaccio sinistro: al suo posto Visconti. Il tecnico rossonero, quindi, è costretto a ridisegnare la difesa, schierando Frison, Fazzi e Dumbravanu. Quirini è tornato, così, a fare l’esterno di destra a centrocampo. Si rivede in attacco Costantino che sembra finalmente essersi ristabilito. Sport.quotidiano.net - La Pantera non sfata il tabù interno. Palo, traversa e un rigore negato Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) "Porta Elisa" ancora stregato per la Lucchese, alla ricerca della prima vittoria casalinga che, ormai, manca da marzo scorso. Contro il Sestri Levante i rossoneri si devono accontentare di un pari a reti bianche, al termine di una partita a corrente alternata, dove centrano due legni con Frison e Quirini. Gorgone deve fare a meno dello squalificato Sabbione e dell’infortunato Gasbarro e, all’ultimo istante, anche di Antoni che, durante il riscaldamento, ha accusato un problema al polpaccio sinistro: al suo posto Visconti. Il tecnico rossonero, quindi, è costretto a ridisegnare la difesa, schierando Frison, Fazzi e Dumbravanu. Quirini è tornato, così, a fare l’esterno di destra a centrocampo. Si rivede in attacco Costantino che sembra finalmente essersi ristabilito.

Lucchese - Un’altra trasferta tabù da sfatare. La Pantera ci prova a Perugia senza Fedato - Ora bisognerà vedere se Costantino partirà dall’inizio oppure se in corso d’opera; inoltre se sarà riconfermato Gemignani come laterale "alto" a destra oppure se lascerà il posto a Quirini, con Frison terzino. Catanese, invece, dovrebbe essere in campo sin dall’inizio. Se Costantino dovesse essere inizialmente in panchina, al suo posto Sasanelli che ben si è comportato contro il Milan Futuro. (Sport.quotidiano.net)