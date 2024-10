Il solito vizietto di Stellantis, Tavares batte cassa: "In Italia se paga lo Stato" (Di sabato 12 ottobre 2024) L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, si è presentato in Parlamento, in audizione, e ha in buona sostanza battuto cassa. «Come risolviamo il problema delle vendite delle auto elettriche? Rendendo le vetture elettriche accessibili. Come? Con incentivi che rendano l'acquisto di un veicolo elettrico accessibile. In Europa appena gli incentivi si interrompono, c'è un crollo dell'acquisto di veicoli elettrici. Per sostenere la domanda in Italia servono notevoli iniezioni di incentivi. Oppure si assorbe il 40% dell'aumento dei costi a livello di produttività», ha detto il manager nel corso dell'audizione, ieri, a Montecitorio, davanti alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia. Iltempo.it - Il solito vizietto di Stellantis, Tavares batte cassa: "In Italia se paga lo Stato" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'amministratore delegato di, Carlos, si è presentato in Parlamento, in audizione, e ha in buona sostanza battuto. «Come risolviamo il problema delle vendite delle auto elettriche? Rendendo le vetture elettriche accessibili. Come? Con incentivi che rendano l'acquisto di un veicolo elettrico accessibile. In Europa appena gli incentivi si interrompono, c'è un crollo dell'acquisto di veicoli elettrici. Per sostenere la domanda inservono notevoli iniezioni di incentivi. Oppure si assorbe il 40% dell'aumento dei costi a livello di produttività», ha detto il manager nel corso dell'audizione, ieri, a Montecitorio, davanti alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, sulla produzione automobilistica del gruppoin

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis - Tavares in Parlamento : "Abbiamo un piano per l’Italia". E chiede incentivi per l’elettrico - Una convocazione nata sull’onda della grande crisi che ha investito l’automotive in tutta Europa e sulle notizie del crollo delle vendite anche in Italia. Del resto, ha ricordato Tavares, "In tutta Europa appena gli incentivi si interrompono c’è un crollo dell’acquisto di veicoli elettrici. . Quindi, nel contesto attuale, devo per forza considerare un 40% di aumento dei costi, ovvero quello ... (Quotidiano.net)

Stellantis - da Tavares nessuna garanzia ma solo la solita richiesta di aiuti - E di non aver datto nessuna “prospettiva concreta sul destino dei nostri lavoratori”. Per esempio l’energia, che costa “il doppio della Spagna”. Da Tavares poche rassicurazioni sul futuro di Stellantis in Italia Tavares assicura che non vogliono vendere i siti italiani e rilancia: “Abbiamo un piano preciso che ho condiviso con i nostri partner, abbiamo assegnato nuovi prodotti a tutti gli ... (Lanotiziagiornale.it)

Stellantis - Tavares : “Nessuna intenzione di lasciare Italia ma politica dia risposte” - (Adnkronos) – Se la politica italiana chiede risposte a Stellantis, Carlos Tavares chiede risposte alla politica italiana. Oggi in audizione… L'articolo Stellantis, Tavares: “Nessuna intenzione di lasciare Italia ma politica dia risposte” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)