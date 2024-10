Il livello del lago di Como è in diminuzione (Di sabato 12 ottobre 2024) Il livello del lago di Como, aggiornato questa mattina alle 6 (12 ottobre 2024), ha raggiunto 124,3 cm sopra lo zero idrometrico, con un riempimento al 97,1%. L’afflusso d’acqua è di 498,6 m³/s, mentre il deflusso è maggiore, pari a 547,4 m³/s, indicando una tendenza alla diminuzione del livello Quicomo.it - Il livello del lago di Como è in diminuzione Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ildeldi, aggiornato questa mattina alle 6 (12 ottobre 2024), ha raggiunto 124,3 cm sopra lo zero idrometrico, con un riempimento al 97,1%. L’afflusso d’acqua è di 498,6 m³/s, mentre il deflusso è maggiore, pari a 547,4 m³/s, indicando una tendenza alladel

