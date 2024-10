GTWC Europe, Mercedes vince sul bagnato race-1 a Barcellona. Auer/Engel nuovi leader del campionato (Di sabato 12 ottobre 2024) Maxi Goetz/Jules Gounon hanno vinto gara-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Barcellona. Il tedesco e l’andorrano festeggiano con Boutsen VDS Mercedes n. 9 dopo una prova caratterizzata dalla pioggia battente e dalla costante presenza in pista della Safety Car. Le bandiere gialle sono state protagoniste, la Mercedes n. 9 ha avuto la meglio tenendo testa alla Porsche n. 96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser/Sven Müller. Terzo gradino del podio, invece, per la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Luca Auer/Maro Engel, nuovi leader del campionato con 6p di margine nei confronti della BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor. I belgi perdono il primato provvisorio nella serie dopo il nono posto odierno, in rimonta dalla 18ma casella dello schieramento. Oasport.it - GTWC Europe, Mercedes vince sul bagnato race-1 a Barcellona. Auer/Engel nuovi leader del campionato Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Maxi Goetz/Jules Gounon hanno vinto gara-1 del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup a. Il tedesco e l’andorrano festeggiano con Boutsen VDSn. 9 dopo una prova caratterizzata dalla pioggia battente e dalla costante presenza in pista della Safety Car. Le bandiere gialle sono state protagoniste, lan. 9 ha avuto la meglio tenendo testa alla Porsche n. 96 Rutronik Racing di Patric Niederhauser/Sven Müller. Terzo gradino del podio, invece, per laAMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Luca/Marodelcon 6p di margine nei confronti della BMW M4 GT3 n. 32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor. I belgi perdono il primato provvisorio nella serie dopo il nono posto odierno, in rimonta dalla 18ma casella dello schieramento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GTWC Europe - Lamborghini batte Mercedes nella Q1 di Barcellona. BMW insegue - Turno difficile per il tre volte campione della serie Vanthoor, chiamato ad una rimonta tutta da seguire come già accaduto nel corso di questo campionato. Il pilota DTM, determinato insieme al compagno di squadra a recuperare due punti sulla BMW M4 GT3 n. 14) e 12ma piazza (n. 9) e Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes n. (Oasport.it)

GTWC Europe - Pittard vetta con Aston Martin nelle pre-qualifiche. Bene Mercedes #48 - . 9 Comtoyou Racing, presente in classifica davanti alla McLaren n. La Mercedes, seconda in campionato alla vigilia della finale catalana con 2p da recuperare nei confronti della BMW n. Quarto tempo, invece, per la Mercedes n. Appare nascondersi, invece, l’auto bavarese, dobbiamo infatti scendere in 27ma posizione per trovare la vettura dei tre volte campioni del GTWC Europe Sprint Cup. (Oasport.it)

GTWC Europe - Mercedes inaugura l’ultimo week-end Sprint dell’anno a Barcellona - La coppia tornerà con Raffaele Marciello a fine novembre con la 1000km Jeddah nella finale dell’Endurance Cup. 46 WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin. . 30 WRT (Silver Cup). 9 dello schieramento iscritto in coppia con il tedesco Maxi Goetz, ha fatto la differenza precedendo di 86 millesimi l’AMG GT3 n. (Oasport.it)