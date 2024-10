Giro Lombardia 2024: Pogacar cala il poker ed eguaglia Coppi (Di sabato 12 ottobre 2024) Ennesimo trionfo per Tadej Pogacar, che dopo la Liegi-Bastogne-Liegi, Giro d’Italia, Tour de France e Mondiale, domina anche il Giro Lombardia 2024. E’ il quarto successo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte(come Fausto Coppi) per il campione sloveno che ha staccato tutti a 50 km dall’arrivo sulla salita cel Colma di Sormano, infliggendo un distacco di oltre tre minuti al secondo classificato, Remco Evenepoel, e al Terzo, l’azzurro Giulio Ciccone. Giro Lombardia 2024: LA GARA Dopo una iniziale fase di studio, la gara si vivacizza sulla salita di SElvino dove prendono il largo in undici: Matej Mohoric, Antonio Tiberi, Wilco Kelderman, Dani Martinez, Eddie Dunbar, Remy Rochas, Julien Bernard, Einer Rubio, Martjin Tusveld. Harold Martin Lopez, Axel Laurance e Matteo Fabbro. Sport.periodicodaily.com - Giro Lombardia 2024: Pogacar cala il poker ed eguaglia Coppi Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Ennesimo trionfo per Tadej, che dopo la Liegi-Bastogne-Liegi,d’Italia, Tour de France e Mondiale, domina anche il. E’ il quarto successo consecutivo nella Classica delle Foglie Morte(come Fausto) per il campione sloveno che ha staccato tutti a 50 km dall’arrivo sulla salita cel Colma di Sormano, infliggendo un distacco di oltre tre minuti al secondo classificato, Remco Evenepoel, e al Terzo, l’azzurro Giulio Ciccone.: LA GARA Dopo una iniziale fase di studio, la gara si vivacizza sulla salita di SElvino dove prendono il largo in undici: Matej Mohoric, Antonio Tiberi, Wilco Kelderman, Dani Martinez, Eddie Dunbar, Remy Rochas, Julien Bernard, Einer Rubio, Martjin Tusveld. Harold Martin Lopez, Axel Laurance e Matteo Fabbro.

Giulio Ciccone sul podio al Giro di Lombardia : “Stiamo vivendo in un’epoca di campioni - si ottiene quel che si può” - Giulio Ciccone ha poi ulteriormente parlato della caratura di Tadej Pogacar, che ancora una volta ha dominato con un attacco da lontano dopo aver già vinto Giro d’Italia, Tour de France, Liegi-Bastogne-Liegi e Mondiali in questa stagione: “A volte in gara si capisce come va, il ritmo a un certo punto diventa insostenibile e lui è l’unico che riesce a tenerlo. (Oasport.it)

Pogacar vince Giro - Tour - Mondiale - Liegi e Lombardia : distacchi che fanno sembrare impotenti gli avversari - L’accoppiata Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno, che mancava da addirittura 26 stagioni e che era riuscita soltanto a sette uomini nella storia. Quest’anno avrebbe potuto anche tentare la tripletta dei Grandi Giri, ma non si è presentato alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogacar ha vinto la prima corsa il 2 marzo, imponendosi alle Strade Bianche con un affondo di 82 km (appunto…), poi ... (Oasport.it)

Pogacar vince Giro - Tour - Mondiale e Lombardia nello stesso anno. Gli avversari sembrano impotenti - Tadej Pogacar ha vinto la prima corsa il 2 marzo, imponendosi alle Stade Bianche con un affondo di 82 km (appunto…), poi si è imposto alla Volta Catalunya prima di esaltarsi alla Doyenne (21 aprile). Il numero 1 del ranking UCI non ha oggettivamente rivali: Vingegaard è stato stracciato in Francia (anche se il danese non era al meglio), Evenepoel non è mai riuscito a tenere botta, van der Poel ... (Oasport.it)