Genoa, Sampaoli si offre come dopo Gilardino: la risposta dell'ad rossoblu Blazquez (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella Genova rossoblu si parla già di possibile esonero per Alberto Gilardino e qualcuno si è già proposto L'avvio di stagione complicato del Genoa conta appena un vittoria in sette partite di campionato con appena 5 punti e un terzultimo posto che non rende onore alla squadra rossoblu. In più è arrivato un ko pesantissimo

