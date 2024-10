Emergenza furti a Paduli, Zollo incalza: “Serve un piano sicurezza e più telecamere” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Un piano sicurezza per le famiglie di Paduli – l’appello del consigliere di Forza Italia Stefano Zollo. “Un investimento massiccio, con l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza. Solo così potremo arginare i il fenomeno dei furti. Non c’è infatti solo il danno all’immobile o la perdita di gioielli all’origine del malcontento: c’è lo stato perdurante di ansia o paura a cui la comunità sembra essere costretta ad abituarsi. In particolare assistiamo a periodici episodi criminosi nelle varie contrade (Torre e Montecapriano in particolare) oggetto di un vero e proprio assedio già da anni ormai. In campagna elettorale si parlava di intensificare gli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale. Anteprima24.it - Emergenza furti a Paduli, Zollo incalza: “Serve un piano sicurezza e più telecamere” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Unper le famiglie di– l’appello del consigliere di Forza Italia Stefano. “Un investimento massiccio, con l’utilizzo didi videosorveglianza. Solo così potremo arginare i il fenomeno dei. Non c’è infatti solo il danno all’immobile o la perdita di gioielli all’origine del malcontento: c’è lo stato perdurante di ansia o paura a cui la comunità sembra essere costretta ad abituarsi. In particolare assistiamo a periodici episodi criminosi nelle varie contrade (Torre e Montecapriano in particolare) oggetto di un vero e proprio assedio già da anni ormai. In campagna elettorale si parlava di intensificare gli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale.

