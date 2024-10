Ecco perché si pensa di avere ragione anche se si sbaglia (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Le persone presumono naturalmente di avere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione o sostenere la propria posizione, anche quando non le hanno, questo a causa di quello che i ricercatori hanno chiamato "illusione di adeguatezza delle informazioni". Lo rivela uno studio guidato da Angus Fletcher, professore di inglese alla Ohio State University e membro del Project Narrative dell'università, riportato su PLoS ONE. "Abbiamo scoperto che, in generale, le persone non si fermano a pensare se potrebbero esserci altre informazioni in grado di aiutarle nel prendere una decisione più informata", ha detto Fletcher. "Se si forniscono alle persone alcune informazioni che sembrano coincidere, la maggior parte di esse dirà 'mi sembra giusto' e seguirà questa strada", ha continuato Fletcher. Lo studio ha coinvolto 1.261 americani che hanno partecipato online. Agi.it - Ecco perché si pensa di avere ragione anche se si sbaglia Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Le persone presumono naturalmente ditutte le informazioni necessarie per prendere una decisione o sostenere la propria posizione,quando non le hanno, questo a causa di quello che i ricercatori hanno chiamato "illusione di adeguatezza delle informazioni". Lo rivela uno studio guidato da Angus Fletcher, professore di inglese alla Ohio State University e membro del Project Narrative dell'università, riportato su PLoS ONE. "Abbiamo scoperto che, in generale, le persone non si fermano are se potrebbero esserci altre informazioni in grado di aiutarle nel prendere una decisione più informata", ha detto Fletcher. "Se si forniscono alle persone alcune informazioni che sembrano coincidere, la maggior parte di esse dirà 'mi sembra giusto' e seguirà questa strada", ha continuato Fletcher. Lo studio ha coinvolto 1.261 americani che hanno partecipato online.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aurora boreale in Italia e non solo - la tempesta solare può avere impatto anche sulla ripresa post-uragano - L’allerta dell’SWPC. Continua a leggere . L’aurora boreale che ha regalato spettacolo anche in Italia rischia di non essere la sola conseguenza della forte tempesta geomagnetica in corso: per tutta la giornata di oggi si prevede che l’attività solare possa interrompere le comunicazioni che dipendono da satelliti, interferire con il sistema GPS e minacciare le reti elettriche. (Fanpage.it)

Santanchè : "Dobbiamo smetterla di contare i turisti e avere in testa che l'Italia è una nazione di qualità e non di quantità" - "Dobbiamo smetterla di contare i turisti e avere in testa che l'Italia è una nazione di qualità e non di quantità". Il ministro del Turismo Daniela Santanchè, unica donna sul palco tanto da sentirsi quasi "un'ape regina", inaugura questa mattina a Rimini il Ttg, il salone del turismo di Italian... (Riminitoday.it)

Scomparsa Greta Spreafico - indagato anche l’ex compagno per omicidio e occultamento di cadavere - Anche l'ex fidanzato di Greta Spreafico, Gabriele Lietti, è stato indagato per omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. Oltre lui è iscritto nel registro degli indagati per gli stessi reati, anche Andrea Tosi.Continua a leggere . (Fanpage.it)