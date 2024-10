Doppio intervento del soccorso alpino: recuperati due ciclisti (Di sabato 12 ottobre 2024) Due interventi nel giro di poche ore nella pedemontana Pordenonese. Il primo è avvenuto intorno alla zona di Budoia dove un ciclista, rimasto bloccato lungo il sentiero. Il secondo è avvenuto più tardi ad Aviano dove un altro ciclista ha perso l'orientamento nella zona di Piancavallo.Il Pordenonetoday.it - Doppio intervento del soccorso alpino: recuperati due ciclisti Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Due interventi nel giro di poche ore nella pedemontana Pordenonese. Il primo è avvenuto intorno alla zona di Budoia dove un ciclista, rimasto bloccato lungo il sentiero. Il secondo è avvenuto più tardi ad Aviano dove un altro ciclista ha perso l'orientamento nella zona di Piancavallo.Il

