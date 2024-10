Ilrestodelcarlino.it - Don Fabio, l’ultimo regalo. Il suo cuore si è fermato. Ma ha donato gli organi

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta a superare il nuovo aggravamento delle sue condizioni di salute, apparse molto critiche già a inizio mese, in seguito a una emorragia cerebrale. DonFerrari è deceduto ieri verso mezzogiorno al Santa Maria Nuova di Reggio. Aveva 51 anni. Già nei giorni scorsi l’arcivescovo Giacomo Morandi aveva amministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi. Il sacerdote, nato a Sassuolo, è cresciuto a Castellarano. Dopo il diploma in fisica industriale, aveva lavorato come tecnico ambientale all’Ifoa di Reggio, poi alla casa automobilistica Ferrari di Maranello, per poi passare al Servizio Prevenzione e Protezione in ambiente di lavoro.