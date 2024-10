Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista serbo ha L'articolo Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarà Novaka sfidare Janniknelladel Masters 1000 di. Il tennista serbo ha L'articoloinproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

