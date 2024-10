Thesocialpost.it - Delitto di Rozzano, Manuel assassinato per un paio di cuffie da 14 euro. Arrestato un diciannovenne

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un fendente mortale ha spezzato la vita diMastrapasqua, 31 anni, nella notte di venerdì, mentre tornava a casa dopo un turno di lavoro in un supermercato. A colpirlo è stato Daniele Rezza, undi, che ha confessato il: “Ero nervoso, non era stata una bella giornata”. Il giovane ha aggreditoper rubargli le, del valore di soli 14, un gesto folle che si è trasformato in un omicidio. La confessione dell’assassino Rezza, già coinvolto in precedenti per furto e rapina, ha raccontato agli inquirenti di aver agito in preda al nervosismo, portandosi dietro un coltello da cucina. Ha bloccatosul marciapiede e, dopo avergli rubato le, lo ha colpito al petto. Nelle ore successive, ilha confidato tutto ai suoi genitori e ha cercato di fuggire, forse per dirigersi all’estero.