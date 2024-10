Conti spiati, 43 politici tra le ricerche: gli ultimi accessi a ottobre (Di sabato 12 ottobre 2024) Dalle ultime risultanze delle indagini, è emerso che sono stati fatti 6600 accessi su 3500 Conti. 34 sono politici e 43 sono personalità di sport e spettacolo Ilgiornale.it - Conti spiati, 43 politici tra le ricerche: gli ultimi accessi a ottobre Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dalle ultime risultanze delle indagini, è emerso che sono stati fatti 6600su 3500. 34 sonoe 43 sono personalità di sport e spettacolo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conti correnti spiati - ecco quanto sono al sicuro - Lo scandalo sui conti correnti spiati. Ecco quanto sono sicuri i nostri conti corrente. Servizio di Federico Plotti The post Conti correnti spiati, ecco quanto sono al sicuro first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

“Sono un maniaco del controllo”. Chi è Vincenzo Coviello - il bancario “spione” dei conti di Meloni e politici - Intanto Vincenzo Coviello è irreperibile sul cellulare e ha cancellato tutti i suoi profili social. Sarebbe solo un curiosone delle vite (e dei conti) degli altri. «Introverso ma anche egocentrico», secondo altri. «Impeccabile sul lavoro» ma «molto curioso» dicono alcuni. Perché lo ha fatto? Non per un complotto. (Secoloditalia.it)

Spiati i conti delle sorelle Meloni - il bancario : «Era solo curiosità - sono un maniaco del controllo» - Il reato ipotizzato nei suoi confronti è quello di accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Il bancario si chiama Vincenzo Coviello, 52 anni e originario di Bitonto. Ha lavorato nella filiale di Bisceglie per più di due anni, dal febbraio 2022 all’aprile 2024, e dice di non aver spiato i conti correnti per un complotto contro ... (Lettera43.it)

Ramona Tabita: è stylist mania. «Si guadagna bene ma non sono solo lustrini» - Da ragazzina se ne andava a dormire sugli scogli. Un po’ perché almeno lì nessuno le diceva qualcosa sui suoi strambi look, un po’ perché il mare cullava i suoi sogni. Oggi Ramona Tabita, classe 1988, ... (msn.com)

Conti spiati, 43 politici tra le ricerche: gli ultimi accessi a ottobre - Dalle ultime risultanze delle indagini, è emerso che sono stati fatti 6600 accessi su 3500 conti. 34 sono politici e 43 sono personalità di sport e spettacolo ... (ilgiornale.it)

Conti spiati a 34 politici e 43 Vip - Dalle evidenze interne, dei circa 6600 accessi relativi a circa 3500 clienti, risulta che sono 34 le personalità politiche- tra loro la premier Meloni e la sorella Arianna- oggetto di interrogazione d ... (rainews.it)