Colpi di pistola a San Faustino, denunciato un 66enne: ecco perché ha sparato (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella mattinata dell'11 ottobre i carabinieri hanno denunciato un 66enne viterbese ritenuto responsabile dello sparo udito da passanti in via Cairoli a San Faustino, intorno alle 17,30 dello scorso 2 ottobre.Era stata una pattuglia della stazione di San Martino al Cimino in transito poco Viterbotoday.it - Colpi di pistola a San Faustino, denunciato un 66enne: ecco perché ha sparato Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella mattinata dell'11 ottobre i carabinieri hannounviterbese ritenuto responsabile dello sparo udito da passanti in via Cairoli a San, intorno alle 17,30 dello scorso 2 ottobre.Era stata una pattuglia della stazione di San Martino al Cimino in transito poco

