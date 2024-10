Chirurgia robotica addominale: i robot stanno superando la laparoscopia (Di sabato 12 ottobre 2024) I robot sono pronti a soppiantare la tradizionale laparoscopia e ancora di più quelli “a cielo aperto” in sala operatoria. La Chirurgia robotica sta infatti offrendo risultati eccellenti per molti interventi, dalla Chirurgia bariatrica (che si occupa del trattamento chirurgico dei pazienti affetti da obesità) e metabolica a quella dell’ernia della parete addominale fino a quella pancreatica, gastrica e colorettale. Iodonna.it - Chirurgia robotica addominale: i robot stanno superando la laparoscopia Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Isono pronti a soppiantare la tradizionalee ancora di più quelli “a cielo aperto” in sala operatoria. Lasta infatti offrendo risultati eccellenti per molti interventi, dallabariatrica (che si occupa del trattamento chirurgico dei pazienti affetti da obesità) e metabolica a quella dell’ernia della paretefino a quella pancreatica, gastrica e colorettale.

