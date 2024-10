Centauro perde il controllo della moto e muore (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di oggi, 12 ottobre, un motociclista di 44 anni di origine vicentina è morto in Vallarsa, sulla strada tra Anghebeni e Zocchio. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’uomo abbia improvvisamente perso il controllo del veicolo. La chiamata agli operatori del 112 è Trentotoday.it - Centauro perde il controllo della moto e muore Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di oggi, 12 ottobre, unciclista di 44 anni di origine vicentina è morto in Vallarsa, sulla strada tra Anghebeni e Zocchio. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’uomo abbia improvvisamente perso ildel veicolo. La chiamata agli operatori del 112 è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perde il controllo della moto e va a sbattere contro un palo : morto centauro di 40 anni - Ancora un altro tragico incidente lungo le strade catanesi a pochi giorni da quello avvenuto sulla strada statale 288 in cui è rimasto vittima un giovane di solo 15 anni. Nel pomeriggio di oggi in via Giovanni Paolo II, lungo la circonvallazione di Belpasso, un uomo di 40 anni, residente nella... (Cataniatoday.it)

Perde il controllo della moto sul rettilineo : paura per un centauro - Sabato pomeriggio un motociclista si è schiantato a Pontresina rimanendo ferito. Erano da poco. passate le ore 15 quando il tedesco 55enne, transitando sulla Berninastrasse H29 in direzione Sankt Moritz, su un rettilineo nei pressi di Plauns, ha perso il controllo della moto ed è caduto nel... (Sondriotoday.it)

Salerno-Reggio Calabria - centauro perde il controllo della moto e si schianta - . Tragedia in A2 dove un uomo è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 15 agosto. Salerno-Reggio Calabria, centauro perde il controllo della moto e si schianta A perdere la vita, dopo aver perso il controllo della sua moto, Gaetano Delle Donne, bancario di 65 anni, in pensione da […] L'articolo Salerno-Reggio Calabria, centauro perde il controllo ... (Teleclubitalia.it)