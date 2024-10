Vanityfair.it - Benedikte Thoustup, fidanzata del «principe-modello» Nikolai di Danimarca: «Il nostro primo appuntamento? A una stazione di servizio»

(Di sabato 12 ottobre 2024) La venticinquenne modella e it-girl ha raccontato in un'intervista come si è innamorata del conte di Monpezat,nipote dell'ex regina Margrethe II di. Dall'amicizia nata al college alla convivenza, fino alla passione per i viaggi: ciò che conta è essere sempre insieme