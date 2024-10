Ballando con le Stelle stasera, scaletta: Benedetta Parodi e anticipazioni (Di sabato 12 ottobre 2024) I riflettori si accenderanno nuovamente sulla pista di Ballando con le Stelle stasera. Affiancata da Paolo Belli e dalla sua immancabile Big Band, Milly Carlucci è pronta a dare il via alla terza puntata di questa edizione che, a giudicare dalle prime due serate, promette di mantenere il pubblico incollato allo schermo. La scaletta e le anticipazioni di Ballando prevedono numerosi colpi di scena, compresa la presenza di ospiti d'eccezione. A vestire i panni di ballerini per una notte saranno Fabio Caressa e Benedetta Parodi, che si cimenteranno in una samba. La Parodi danzerà sulle note di La Partita di Pallone di Rita Pavone, accompagnata dal ballerino Samuel Santarelli, mentre Caressa eseguirà una samba sulle note de Il Baccalà di Nino Ferrer, insieme alla ballerina Maria Ermachkova. I due, infine, balleranno un tango insieme sulle note del classico Un Amore così Grande. Tvpertutti.it - Ballando con le Stelle stasera, scaletta: Benedetta Parodi e anticipazioni Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I riflettori si accenderanno nuovamente sulla pista dicon le. Affiancata da Paolo Belli e dalla sua immancabile Big Band, Milly Carlucci è pronta a dare il via alla terza puntata di questa edizione che, a giudicare dalle prime due serate, promette di mantenere il pubblico incollato allo schermo. Lae lediprevedono numerosi colpi di scena, compresa la presenza di ospiti d'eccezione. A vestire i panni di ballerini per una notte saranno Fabio Caressa e, che si cimenteranno in una samba. Ladanzerà sulle note di La Partita di Pallone di Rita Pavone, accompagnata dal ballerino Samuel Santarelli, mentre Caressa eseguirà una samba sulle note de Il Baccalà di Nino Ferrer, insieme alla ballerina Maria Ermachkova. I due, infine, balleranno un tango insieme sulle note del classico Un Amore così Grande.

Ballando con le Stelle - Milly Carlucci interviene dopo le gravi parole di Sonia Bruganelli su Selvaggia Lucarelli : da che parte sta - Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ballando con le Stelle 19, incidente in sala per Sonia Bruganelli: lei racconta come sta e cosa è successo Ballando con le Stelle 19, incidente in sala per Sonia Bruganelli: lei racconta come sta e cosa è successo L'autrice ha avuto un duro confronto con la ... (Anticipazionitv.it)

BALLANDO CON LE STELLE : LA SFIDA SI INFIAMMA CON L’ARRIVO DELLE PRIME ELIMINAZIONI - Al fianco di Rossella Erra ci sono Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella veste di “tribuni del popolo”. 35 su Rai1, con la conduzione di Milly Carlucci. Tornano ad accendersi i riflettori sulla pista di Ballando con le Stelle, in onda sabato 12 ottobre alle 20. . Infine saranno protagonisti insieme di un tango sulle note di “Un amore così grande”. (Bubinoblog)

Ballando con le stelle 2024 - stasera su Rai1 : anticipazioni della puntata del 12 ottobre - Ecco le coppie protagoniste della diciannovesima edizione: Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen Bianca Guaccero e Giovanni Pernice Federica Nargi con Luca Favilla Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli Federica Pellegrini e Angelo Madonia Furkan Palali con Erica Martinelli Sonia Bruganelli con Carlo Aloia Alan Friedman e Giada Lini Nina Zilli con ... (Superguidatv.it)