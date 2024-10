Attacco cyber all’Iran, bloccati siti governativi, nucleari, municipalità e porti, Firouzabadi: "enorme furto di dati", "regia di Israele e USA" (Di sabato 12 ottobre 2024) Attacco cyber all’Iran: sono stati bloccati numerosi siti governativi, nucleari, servizi di municipalità, reti di distribuzione del carburante, dei trasporti e porti. L'ex segretario del Consiglio supremo della Repubblica islamica per il cyberspazio Abolhassan Firouzabadi ha affermato anche che "dur Ilgiornaleditalia.it - Attacco cyber all’Iran, bloccati siti governativi, nucleari, municipalità e porti, Firouzabadi: "enorme furto di dati", "regia di Israele e USA" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024): sono statinumerosi, servizi di, reti di distribuzione del carburante, dei tras. L'ex segretario del Consiglio supremo della Repubblica islamica per ilspazio Abolhassanha affermato anche che "dur

F-35 sui terminal petroliferi o attacchi cyber agli impianti nucleari. gli scenari della risposta di Israele all’Iran - Dopo l'attacco missilistico iraniano, come reagirà Israele? Cerchiamo di fare una breve analisi delle opzioni di attacco di Tel Aviv. The post F-35 sui terminal petroliferi o attacchi cyber agli impianti nucleari. gli scenari della risposta di Israele all’Iran appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)