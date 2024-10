Alberi caduti a Roma: in 23 a rischio processo. L'inchiesta dopo la morte di Teresa Veglianti (Di sabato 12 ottobre 2024) A rischio processo. La procura di Roma ha chiuso l'inchiesta relativa alla caduta di rami e Alberi avvenuta tra il marzo del 2023 e il marzo del 2024. In 23 rischiano di finire sotto processo per le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. Tra gli indagati anche Romatoday.it - Alberi caduti a Roma: in 23 a rischio processo. L'inchiesta dopo la morte di Teresa Veglianti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A. La procura diha chiuso l'relativa alla caduta di rami eavvenuta tra il marzo del 2023 e il marzo del 2024. In 23 rischiano di finire sottoper le accuse, a seconda delle posizioni, di disastro colposo e omicidio colposo. Tra gli indagati anche

