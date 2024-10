Zaniolo si riveste di azzurro: è convocato dall’Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gruppo dell’Atalanta in azzurro si amplia: Luciano Spalletti nella mattinata di venerdì (11 ottobre) ha infatti convocato nell’Italia Nicolò Zaniolo. Il numero 10 nerazzurro si unisce alla squadra per supplire all’assenza di Lorenzo Pellegrini, espulso nella sfida contro il Belgio e quindi squalificato contro Israele di domenica alle 20:45. Si tratta di un ritorno dopo 7 mesi per il classe 1999: a settembre e in estate Spalletti non lo aveva chiamato anche soprattutto per via dei suoi problemi fisici con cui faceva i conti. Zaniolo si aggiunge così a Retegui e Bellanova diventando l’undicesimo atalantino convocato con le varie nazionali durante questa pausa. Nella sua prima stagione a Bergamo finora l’ex Roma ha giocato 5 spezzoni per un totale complessivo di 103 minuti ed è ancora alla caccia del gol. Bergamonews.it - Zaniolo si riveste di azzurro: è convocato dall’Italia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il gruppo dell’Atalanta insi amplia: Luciano Spalletti nella mattinata di venerdì (11 ottobre) ha infattinell’Italia Nicolò. Il numero 10 nersi unisce alla squadra per supplire all’assenza di Lorenzo Pellegrini, espulso nella sfida contro il Belgio e quindi squalificato contro Israele di domenica alle 20:45. Si tratta di un ritorno dopo 7 mesi per il classe 1999: a settembre e in estate Spalletti non lo aveva chiamato anche soprattutto per via dei suoi problemi fisici con cui faceva i conti.si aggiunge così a Retegui e Bellanova diventando l’undicesimo atalantinocon le varie nazionali durante questa pausa. Nella sua prima stagione a Bergamo finora l’ex Roma ha giocato 5 spezzoni per un totale complessivo di 103 minuti ed è ancora alla caccia del gol.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vezzosi convocato in azzurro - Torna a vestire l’azzurro il difensore reggiano Giorgio Vezzosi, convocato in Nazionale Under 18 per un doppio test match amichevole contro l’Austria, per il secondo impegno stagionale degli azzurrini. Vezzosi, in forza al Sassuolo ma cresciuto nella Reggio Calcio, va così ad arricchire le sue presenze in azzurro dopo aver vestito le maglie delle nazionali giovanili Under 17, 16 e 15. (Ilrestodelcarlino.it)

Maldini convocato in Nazionale : terza generazione in azzurro - Il nome Maldini continua a fare la storia nel mondo del calcio. Nipote di Cesare e figlio di Paolo, Daniel Maldini è stato convocato dal CT della Nazionale. (Pianetamilan.it)

Dinastia Maldini in azzurro : Daniel convocato in Nazionale - . Il ct Luciano Spalletti ha convocato 23 calciatori, quattro alla prima chiamata in Nazionale: oltre a Daniel Maldini faranno il loro debutto in azzurro anche il portiere della Juventus Michele Di Gregorio, il difensore del Milan Matteo Gabbia, il centrocampista della Roma Niccolò Pisill. La convocazione del calciatore classe 2001 è arrivata oggi dal ct Luciano Spalletti. (Ilgiorno.it)