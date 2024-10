XFactor 2024: conclusi i Bootcamp, continua il successo della nuova stagione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si sono ufficialmente conclusi i Bootcamp di X Factor 2024. Dopo intense esibizioni e gli attesi switch, i giudici Paola Iezzi e Manuel Agnelli hanno completato la selezione dei quattro artisti per squadra, pronti a sfidarsi agli Home Visit. Achille Lauro e Jake La Furia, insieme agli altri due giudici, hanno ora la responsabilità di condurre i concorrenti fino alla fase decisiva per guadagnarsi un posto nei Live Show, che prenderanno il via il 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Un trend in forte crescita La puntata di ieri ha confermato l’interesse del pubblico, con ben 739mila spettatori medi su Sky Uno e un aumento del 30% rispetto alla stessa fase dell'edizione precedente. Panorama.it - XFactor 2024: conclusi i Bootcamp, continua il successo della nuova stagione Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si sono ufficialmentedi X Factor. Dopo intense esibizioni e gli attesi switch, i giudici Paola Iezzi e Manuel Agnelli hanno completato la selezione dei quattro artisti per squadra, pronti a sfidarsi agli Home Visit. Achille Lauro e Jake La Furia, insieme agli altri due giudici, hanno ora la responsabilità di condurre i concorrenti fino alla fase decisiva per guadagnarsi un posto nei Live Show, che prenderanno il via il 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Un trend in forte crescita La puntata di ieri ha confermato l’interesse del pubblico, con ben 739mila spettatori medi su Sky Uno e un aumento del 30% rispetto alla stessa fase dell'edizione precedente.

