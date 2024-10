Vivienne Westwood sarà ospite d’onore alla Barcelona Bridal Fashion Week 2025 (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Barcelona Bridal Fashion Week 2025 si prepara ad accogliere un nome iconico della moda internazionale: Vivienne Westwood. Il celebre marchio britannico, fondato dalla compianta “madre del punk” e ribelle per eccellenza, sarà il protagonista della prossima edizione dell’evento, che si terrà dal 23 al 26 aprile. sarà la prima volta che la collezione sposa di Westwood sfilerà su una passerella, promettendo di stupire con circa 30 creazioni uniche. sarà Vivienne Westwood il guest brand designer alla Barcelona Bridal Fashion Week 2025 Dal 2019, la linea Bridal di Vivienne Westwood ha consolidato la sua posizione nel mondo della moda nuziale, offrendo sia capi couture che modelli su ordinazione. Metropolitanmagazine.it - Vivienne Westwood sarà ospite d’onore alla Barcelona Bridal Fashion Week 2025 Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lasi prepara ad accogliere un nome iconico della moda internazionale:. Il celebre marchio britannico, fondato dcompianta “madre del punk” e ribelle per eccellenza,il protagonista della prossima edizione dell’evento, che si terrà dal 23 al 26 aprile.la prima volta che la collezione sposa disfilerà su una passerella, promettendo di stupire con circa 30 creazioni uniche.il guest brand designerDal 2019, la lineadiha consolidato la sua posizione nel mondo della moda nuziale, offrendo sia capi couture che modelli su ordinazione.

