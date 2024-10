Via libera della giunta regionale alle variazioni di bilancio: manovra da 350 milioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Emergenza siccità con investimenti nelle reti idriche e sostegni alle imprese agricole, iniziative a favore delle aziende e dei sistemi produttivi. E ancora, fondi per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori regionali, per le persone con disabilità gravissima, caro voli e comarketing Cataniatoday.it - Via libera della giunta regionale alle variazioni di bilancio: manovra da 350 milioni Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Emergenza siccità con investimenti nelle reti idriche e sostegniimprese agricole, iniziative a favore delle aziende e dei sistemi produttivi. E ancora, fondi per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori regionali, per le persone con disabilità gravissima, caro voli e comarketing

