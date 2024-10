Un terrapieno creato con avanzi di demolizioni, imprenditore denunciato (Di venerdì 11 ottobre 2024) ALEZIO – Un imprenditore che opera nel settore della gestione dei rifiuti è stato denunciato dai carabinieri forestali del Nucleo di Gallipoli dopo che in un’area di sua proprietà sono stati rinvenuti circa 1.700 metri cubi di rifiuti edili ammassati. La discarica si trovava in una zona nelle Lecceprima.it - Un terrapieno creato con avanzi di demolizioni, imprenditore denunciato Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ALEZIO – Unche opera nel settore della gestione dei rifiuti è statodai carabinieri forestali del Nucleo di Gallipoli dopo che in un’area di sua proprietà sono stati rinvenuti circa 1.700 metri cubi di rifiuti edili ammassati. La discarica si trovava in una zona nelle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Segna meno ore di lavoro di quelle svolte dai dipendenti : imprenditore denunciato - I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, al termine di una articolata attività investigativa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Parma il titolare di una cooperativa, quale presunto responsabile del reato di truffa in danno dello stato. . L’attività ha preso il via. (Parmatoday.it)

Scatta blitz della Finanza. Maxi evasione fiscale da dodici milioni di euro. Denunciato imprenditore - Fabio Castori . Nell’ambito dell’attività di controllo, prevenzione e repressione delle violazioni economico. L’evasione fiscale costituisce un ostacolo allo sviluppo economico, distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli". (Ilrestodelcarlino.it)

Indebita percezione fondi Pnrr per impianto fotovoltaico : denunciato imprenditore agricolo - Fondi Pnrr per impianto fotovoltaico, imprenditore agricolo denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nell’ambito delle attività volte alla tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza - fanno... (Ilpiacenza.it)