Ilfattoquotidiano.it - Un raro “fossile vivente” emerge dagli abissi: l’incredibile avvistamento di un argonauta nello Stretto di Messina – VIDEO

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Immaginate di essere in barcadi, circondati dal blu intenso del mare, con lo sguardo rivolto all’orizzonte in cerca di delfini o balene. Ad un certo punto, qualcosa di piccolo, un minuscolo puntino che galleggia a pelo d’acqua tra le onde, attira la vostra attenzione. E’ un, un animale dal fascino antico e misterioso, incredibilmente risalito a galla dalle profondità marine in cui è solito vivere. No, non è l’incipit di un romanzo, ma quanto successo davvero ai ricercatori di Necton Marine Research durante una sessione di monitoraggio dei cetacei. Il 7 ottobre 2024, le loro telecamere hanno immortalato unesemplare diargo, un mollusco che vive nelle profondità marine e che solo raramente si avventura in superficie.