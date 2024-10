Un detenuto in meno (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ogni tre giorni un detenuto si toglie la vita in carcere. In una vita scandita dai movimenti dei chiavistelli, da qualche ora d’aria, da un tempo che appartiene ad altri, ma anche – a giudicare da non poche inchieste giudiziarie – da violenze, soprusi e financo torture, è questa la verità ricorrente delle prigioni italiane: il suicidio. L’ultima persona che ha preferito la morte alle sbarre è un anziano di 75 anni detenuto a San Vittore, un edificio concepito per ospitare circa quattrocento persone ma che ne ospita, oggi, più di mille. E in genere al sovraffollamento si aggiunge la carenza di assistenza sanitaria e psichiatrica, l’inadeguatezza delle strutture e l’assenza di un orizzonte oltre la galera. Di fronte alla vita di queste persone, che sono spesso ma non sempre criminali, c’è chi commenta “uno in meno da mantenere”. Ilgiorno.it - Un detenuto in meno Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ogni tre giorni unsi toglie la vita in carcere. In una vita scandita dai movimenti dei chiavistelli, da qualche ora d’aria, da un tempo che appartiene ad altri, ma anche – a giudicare da non poche inchieste giudiziarie – da violenze, soprusi e financo torture, è questa la verità ricorrente delle prigioni italiane: il suicidio. L’ultima persona che ha preferito la morte alle sbarre è un anziano di 75 annia San Vittore, un edificio concepito per ospitare circa quattrocento persone ma che ne ospita, oggi, più di mille. E in genere al sovraffollamento si aggiunge la carenza di assistenza sanitaria e psichiatrica, l’inadeguatezza delle strutture e l’assenza di un orizzonte oltre la galera. Di fronte alla vita di queste persone, che sono spesso ma non sempre criminali, c’è chi commenta “uno inda mantenere”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Detenuto di 44 anni si toglie la vita nel carcere San Vittore di Milano : avrebbe usato i lacci delle scarpe - Un 44enne è stato trovato morto in cella a San Vittore (Milano) nella mattinata dell'11 ottobre. Il detenuto avrebbe finito di scontare la pena nel 2027.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Carcere - ancora un suicidio. Detenuto si toglie la vita a Vigevano - Un detenuto si è tolto la vita a Vigevano mentre un altro nel carcere di Catanzaro è stato salvato da due agenti prima di togliersi la vita. Detenuto si toglie la vita a Vigevano first appeared on TG2000. Servizio di Giuseppe Caporaso The post Carcere, ancora un suicidio. Ancora un suicidio carcere. (Tv2000.it)

Una maschera color del cielo - il romanzo di un detenuto palestinese all’ergastolo : come cambia la vita di un profugo con una carta d’identità israeliana in tasca - Da quel momento in poi, il protagonista riuscirà a farsi assumere nella tana del lupo, in uno scavo nei pressi dell’insediamento a Mishmar HaEmek, frequenterà colleghi “bianco-blu”, entrando sempre più a fondo nella mentalità dell’occupante per “avere contezza dei tuoi diritti, quelli che ti sei inventato su questa terra. (Ilfattoquotidiano.it)