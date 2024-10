Trastevere, in mostra Caterina Giglio con “ANImATAMeNTE” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal 7 al 17 novembre 2024, il suggestivo Palazzo Velli di Trastevere ospiterà la mostra ANImATAMeNTE, un’immersione nell’universo creativo di Caterina Giglio, artista romana di spicco nel panorama contemporaneo. Curata da Gianluca Marziani, uno dei più apprezzati critici d’arte italiani, la mostra è un viaggio sensoriale attraverso quasi 100 opere che esplorano l’intreccio profondo tra corpo, emozioni e natura, in un dialogo fluido tra umano, animale e vegetale. Leggi anche: — CHI È Caterina Giglio? UNO SGUARDO RAVVICINATO ALLE SUE OPERE Giglio, nota per la sua poliedricità e l’uso di materiali eterogenei, sperimenta tecniche come penna a china, acquerelli, acrilici e carta giapponese. La sua ricerca visiva si distingue per una disciplina interiore rigorosa, che la porta a esplorare temi profondi come il ciclo della vita e la rinascita. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal 7 al 17 novembre 2024, il suggestivo Palazzo Velli diospiterà la, un’immersione nell’universo creativo di, artista romana di spicco nel panorama contemporaneo. Curata da Gianluca Marziani, uno dei più apprezzati critici d’arte italiani, laè un viaggio sensoriale attraverso quasi 100 opere che esplorano l’intreccio profondo tra corpo, emozioni e natura, in un dialogo fluido tra umano, animale e vegetale. Leggi anche: — CHI È? UNO SGUARDO RAVVICINATO ALLE SUE OPERE, nota per la sua poliedricità e l’uso di materiali eterogenei, sperimenta tecniche come penna a china, acquerelli, acrilici e carta giapponese. La sua ricerca visiva si distingue per una disciplina interiore rigorosa, che la porta a esplorare temi profondi come il ciclo della vita e la rinascita.

