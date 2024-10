Tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti scontro acceso: "Lei si sente Dio e gli altri sfigati" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Su Rai tre si è assistito a uno scontro tra due "titane" della tv. Sono volate parole un po' forti tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti. Il centro della contesa? Nel mezzo è finita Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. Conosciamo molto bene Selvaggia Lucarelli. Di professione è una giornalista pungente e preparata - suo di recente anche il libro sullo scandalo di Chiara Ferragni - ma è anche un personaggio televisivo che, suo malgrado, si trova sempre nel mezzo di polemiche molto accese. Con tanti volti della tv italiana ha avuto discussioni - sia sui social che nei salotti televisivi - che si sono spinte fin dentro le aule dei tribunali. Tra questi personaggi c'è anche Alba Parietti. Tra di loro ci sono vecchie liti che non si sono mai sopite e, a causa di Ballando con le stelle Movieplayer.it - Tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti scontro acceso: "Lei si sente Dio e gli altri sfigati" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Su Rai tre si è assistito a unotra due "titane" della tv. Sono volate parole un po' forti tra. Il centro della contesa? Nel mezzo è finita Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. Conosciamo molto bene. Di professione è una giornalista pungente e preparata - suo di recente anche il libro sullo scandalo di Chiara Ferragni - ma è anche un personaggio televisivo che, suo malgrado, si trova sempre nel mezzo di polemiche molto accese. Con tanti volti della tv italiana ha avuto discussioni - sia sui social che nei salotti televisivi - che si sono spinte fin dentro le aule dei tribunali. Tra questi personaggi c'è anche. Tra di loro ci sono vecchie liti che non si sono mai sopite e, a causa di Ballando con le stelle

