Tra fiera sposi, festival musicali, affari vintage e tesori abruzzesi: ecco la guida degli eventi del fine settimana (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un weekend ricchissimo di proposte culturale e non solo, tra fiere e festival ma anche incontri e scoperte di luoghi nascosti e inaccessibili. Tornano, infatti, le giornate Fai d’autunno, a cui rispondono la fiera sposi e il mercatino vintage “Caccia all’affare”. Ci saranno spettacoli musicali e Ilpescara.it - Tra fiera sposi, festival musicali, affari vintage e tesori abruzzesi: ecco la guida degli eventi del fine settimana Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un weekend ricchissimo di proposte culturale e non solo, tra fiere ema anche incontri e scoperte di luoghi nascosti e inaccessibili. Tornano, infatti, le giornate Fai d’autunno, a cui rispondono lae il mercatino“Caccia all’affare”. Ci saranno spettacoli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna Sposi : la fiera per chi dice sì - . . Un week end durante il quale le coppie di futuri sposi in visita potranno approfittare dei consigli e dell’esperienza dei maggiori professionisti del wedding locali, toccando con mano i prodotti e conoscere le ultime mode e tendenze del matrimonio. Bologna Sposi è la fiera dedicata al matrimonio. (Bolognatoday.it)

A Modena Fiere arriva "Italian Wedding Show" - la fiera per tutti gli sposi - Se sognate di organizzare il vostro matrimonio in modo speciale, non potete perdervi Italian Wedding Show, la fiera dedicata agli sposi che si terrà alla Fiera di Modena il 12 e il 13 ottobre 2024. Potrete scoprire le ultime tendenze e le proposte più originali per rendere indimenticabile il... (Modenatoday.it)

Fiera sposi a Pescara : ritorna l’appuntamento del mondo wedding - Ritorna l’appuntamento più atteso dalle coppie che presto convoleranno a nozze. Sabato 12 e domenica 13 ottobre si terrà al porto turistico Pescara sposi, la fiera dedicata al mondo del wedding. Negli anni la kermesse è diventata la prima e più qualificata fiera wedding d’Abruzzo di tutta la... (Ilpescara.it)