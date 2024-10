Torna la "domenica ecologica", blocco fino ai diesel Euro 5 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 13 ottobre è domenica ecologica nell’ambito del piano antismog regionale in vigore dall’inizio del mese e fino al 31 marzo 2025. Dalle 8.30 alle 18.30 si applicano i limiti già previsti dal lunedì al venerdì ma con il blocco alla circolazione esteso anche ai diesel Euro 5.domenica 13 Modenatoday.it - Torna la "domenica ecologica", blocco fino ai diesel Euro 5 Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 13 ottobre ènell’ambito del piano antismog regionale in vigore dall’inizio del mese e fino al 31 marzo 2025. Dalle 8.30 alle 18.30 si applicano i limiti già previsti dal lunedì al venerdì ma con ilalla circolazione esteso anche ai5.13

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ambientiamoci : laboratori - giochi e stand informativi per la domenica ecologica - Parte il 13 ottobre “AmbientiAMOci”: in occasione della prima domenica ecologica della stagione 2024/2025, in Piazza dei Signori, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 verrà allestito uno stand dove verranno organizzati diversi laboratori ludico-creativi di educazione ambientale rivolti a bambini, ai... (Trevisotoday.it)

Parte la prima domenica ecologica : niente auto in centro per dieci ore - . Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare solamente le. Prima domenica ecologica della stagione delle limitazioni al traffico. Domani, 6 ottobre, niente auto in centro per dieci ore, almeno nell’area perimetrata dalle mura cinquecentesche, che non sarà accessibile dalle 8:30 alle 18:30. (Padovaoggi.it)

Prima domenica ecologica della stagione - blocco fino ai diesel Euro 5 - 30 alle 18. . Dalle 8. Il 6 ottobre è la prima domenica ecologica nell’ambito del piano antismog regionale in vigore dall’inizio del mese e fino al 31 marzo 2025. 30 si applicano i limiti già previsti dal lunedì al venerdì ma con il blocco alla circolazione esteso anche ai diesel Euro 5. . Domenica. (Modenatoday.it)