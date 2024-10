The Family 2, replica puntata in streaming 11 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – venerdì 11 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna Aslan rivela a Ilyas che Bedri non è così fedele come credeva. Mentre Aslan e Devin si preparano a dire addio alla famiglia con un’ultima cena prima del trasferimento a Urla, Hulya non accetta la situazione e assume una grande quantità di sonniferi, mettendo a rischio la propria vita. Ecco il Video Mediaset relativo il trentesimo episodio. Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming 11 ottobre 2024 – Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – venerdì 11– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna Aslan rivela a Ilyas che Bedri non è così fedele come credeva. Mentre Aslan e Devin si preparano a dire addio alla famiglia con un’ultima cena prima del trasferimento a Urla, Hulya non accetta la situazione e assume una grande quantità di sonniferi, mettendo a rischio la propria vita. Ecco ilrelativo il trentesimo episodio.

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 10 Ottobre - Aslan, infatti, è costantemente diviso tra il desiderio di proteggere la sua famiglia e la necessità di mantenere il controllo sul suo impero criminale. La sua vita subisce un cambiamento radicale quando incontra Devin Aydin, una brillante psicologa interpretata da Serenay Sar?kaya. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, legato profondamente alle radici del crimine ... (Zon.it)

The Family 2 - replica puntata in streaming del 10 ottobre 2024 – Video Mediaset - Nella puntata odierna Nedret e Hulya si confrontano, entrambe temendo di perdere il loro figlio: Nedret rimprovera Hulya per il suo eccessivo attaccamento ad Aslan, mentre Hulya minaccia di rivelare a Bedri i segreti del passato di Nedret. Contemporaneamente, Aslan sceglie di abbandonare Istanbul insieme a Devin per trasferirsi a Urla. (Superguidatv.it)

The Family 2 - replica puntata in streaming del 9 ottobre 2024 – Video Mediaset - Ecco il video Mediaset relativo il ventottesimo episodio. Devin insiste affinché Aslan partecipi a una terapia di coppia, ma senza successo, poiché Aslan sabota la sessione. Viene trasportata in ospedale, tuttavia si scopre che è in perfetta salute. Nella puntata odierna dopo che Devin e Aslan rivelano al resto della famiglia che Hulya ed Ergun hanno ingannato Devin facendole credere di non poter ... (Superguidatv.it)