Tavares Stellantis | Invece di litigare su norme puntiamo a risultati

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 “Considerando la scadenza del 2025, vi chiediamo di garantire stabilità su quello che avete già deciso, non vi chiediamo nessuna modifica. La strategia scelta dall'Ue non è la migliore dal punto di vista dell'impatto sul pianeta e sulla società, ma ora possiamo solo dare il nostro contributo per raggiungere quegli obiettivi. Da un punto di vista etico dobbiamo fare del nostro meglio edisui regolamenti, forse sarebbe meglio metterci al lavoro”. Così l'ad di, Carlos, in audizione davanti alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, sulla produzione automobilistica del gruppo in Italia. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev