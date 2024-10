Studente rimproverato lancia una sedia contro la professoressa (Di venerdì 11 ottobre 2024) rimproverato per l’uso del cellulare ha prima ha lanciato un tavolo contro un assistente tecnico, poi una sedia contro la sua insegnante, ferendola al volto Imolaoggi.it - Studente rimproverato lancia una sedia contro la professoressa Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)per l’uso del cellulare ha prima hato un tavoloun assistente tecnico, poi unala sua insegnante, ferendola al volto

