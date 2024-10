Stellantis: Misiani (Pd), 'audizione Tavares deludente' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Una audizione deludente, da Tavares. Una analisi del mercato e delle prospettive dell'automotive europeo, nessun impegno concreto sull'Italia. Sullo sfondo, il progressivo disimpegno di Stellantis dall'Italia, con il crollo della produzione, l'impennata della cassa integrazione, l'esodo di migliaia di lavoratori e, da ultimo, la cessione ad un fondo americano di Comau, gioiello della robotica, operazione avallata colpevolmente dal governo Meloni". Così il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd. "Ha ragione Elly Schlein: per salvare l'automotive italiano serve un Patto per governare la transizione. Politiche industriali per aiutare la conversione delle imprese e la riqualificazione dei lavoratori, taglio dei costi dell'energia, sblocco dei contratti di sviluppo, sostegno a ricerca e sviluppo. Liberoquotidiano.it - Stellantis: Misiani (Pd), 'audizione Tavares deludente' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Una, da. Una analisi del mercato e delle prospettive dell'automotive europeo, nessun impegno concreto sull'Italia. Sullo sfondo, il progressivo disimpegno didall'Italia, con il crollo della produzione, l'impennata della cassa integrazione, l'esodo di migliaia di lavoratori e, da ultimo, la cessione ad un fondo americano di Comau, gioiello della robotica, operazione avallata colpevolmente dal governo Meloni". Così il senatore Antonio, responsabile Economia del Pd. "Ha ragione Elly Schlein: per salvare l'automotive italiano serve un Patto per governare la transizione. Politiche industriali per aiutare la conversione delle imprese e la riqualificazione dei lavoratori, taglio dei costi dell'energia, sblocco dei contratti di sviluppo, sostegno a ricerca e sviluppo.

