Lanazione.it - ‘Solo io... in tutta Bilbao!!!’

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La missione: ricordare la dignità degli operai che hanno vissuto questa storia vera. Uno spettacolo,io inBilbao!!!’, che sarà presentato domani sera, alle 21, al Dialma Ruggiero di Fossitermi. Lo spettacolo, scritto da Danilo Puce e con la regia di Alessandro Albertini, tratta il tema del lavoro, è una storia vera ed è ambientato nella città di Bilbao nel 1984. I cantieri navali di Euskalduna, ubicati vicino al ponte Deusto, in pieno centro di Bilbao, furono – durante gli Anni Ottanta – uno dei pilastri della attività industriale del Golfo di Biscaglia. Nel 1983 il governo spagnolo mise in atto un piano di ristrutturazione per chiudere il cantiere che, in quel momento, dava da lavorare a 2.741 operai e alle loro famiglie. Iniziò un lungo conflitto operaio e sociale che vide nel ponte di Deusto uno dei suoi scenari principali.