Sofia Goggia annuncia il ritorno dopo l'infortunio: "Ho pensato di essere morta" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si dice pronta a un atteso, attesissimo ritorno Sofia Goggia, la campionessa bergamasca di sci medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2018. dopo otto mesi dal grave infortunio che l'ha costretta allo stop più lungo della sua carriera, la sciatrice ha riferito all'Ansa che il suo obiettivo è partecipare alla competizione di Beaver Creek, magari sfidando Lindsey Vonn: cioè il weekend americano dal doppio appuntamento, con discesa e Super-G fissati il 14 e 15 dicembre. "Lì vorrei rientrare", ha detto Goggia durante il Media Day della Fisi. l'infortunio avvenuto lo scorso febbraio durante un allenamento, una frattura di tibia e malleolo, lo ha definito "il più pesante" della sua vita. Un periodo durissimo da un punto di vista emozionale: "Ho patito molto, soprattutto i primi mesi. Per due mesi – ha raccontato – ho pensato di essere morta. Umanamente, ho sperimentato il gelo e il buio.

