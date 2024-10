Simeone nel mirino del Torino: pronta un’offerta da 10 milioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attaccante argentino del Napoli potrebbe lasciare a gennaio: il Torino prepara l’assalto. Il Torino sta pianificando un investimento di 10 milioni di euro per assicurarsi Giovanni Simeone nel prossimo mercato di gennaio. L’attaccante argentino, 29 anni, attualmente al Napoli, è finito nel mirino dei granata in cerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club piemontese è pronto a fare sul serio. Simeone in cerca di spazio: riserva di lusso al Napoli Nonostante un curriculum di tutto rispetto, con 100 gol in 371 partite e stagioni prolifiche con Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona, Simeone sta trovando poco spazio al Napoli. Con Lukaku e Politano considerati intoccabili e Raspadori spesso preferito, l’argentino è relegato a “riserva della riserva”. Una situazione che potrebbe spingerlo a valutare nuove opportunità. Napolipiu.com - Simeone nel mirino del Torino: pronta un’offerta da 10 milioni Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’attaccante argentino del Napoli potrebbe lasciare a gennaio: ilprepara l’assalto. Ilsta pianificando un investimento di 10di euro per assicurarsi Giovanninel prossimo mercato di gennaio. L’attaccante argentino, 29 anni, attualmente al Napoli, è finito neldei granata in cerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club piemontese è pronto a fare sul serio.in cerca di spazio: riserva di lusso al Napoli Nonostante un curriculum di tutto rispetto, con 100 gol in 371 partite e stagioni prolifiche con Genoa, Fiorentina, Cagliari e Verona,sta trovando poco spazio al Napoli. Con Lukaku e Politano considerati intoccabili e Raspadori spesso preferito, l’argentino è relegato a “riserva della riserva”. Una situazione che potrebbe spingerlo a valutare nuove opportunità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino su Simeone - intanto il Napoli tiene d’occhio Bonny - Secondo il giornalista Nicolò Schira il Napoli starebbe monitorando l’attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny. Mentre per il Torino ci sarebbe l’idea di Giovanni Simeone a … L'articolo Torino su Simeone, intanto il Napoli tiene d’occhio Bonny proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Torino a caccia di un nuovo attaccante : Giovanni Simeone nel mirino - ma l’operazione è complessa - Il colombiano sarà indisponibile per gran parte della stagione, costringendo il club a considerare l’acquisto di un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Paolo Vanoli. Il Torino, guidato dal presidente Urbano Cairo, si trova in una situazione delicata dopo il serio infortunio occorso a Duvan Zapata. (Dailynews24.it)

Candreva subito - Simeone a gennaio : i piani del Torino per sostituire Zapata - Il primo obiettivo è Antonio […]. Il Torino lavora per sostituire l’infortunato Zapata: Antonio Candreva subito, Simeone a gennaio, il piano di Vagnati Il Torino è ancora alle prese con l’infortunio di Zapata che costringe i granata a tornare sul calciomercato per trovare un sostituto e, come riportato da Tuttosport, il piano di Vagnati è doppio. (Calcionews24.com)