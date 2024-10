Sergio Celitti si lancia dal cavalcavia, morto suicida a 22 anni: "Invalido per effetti collaterali dell'antibiotico Ciproxin, mi arrendo" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 22enne Sergio Cellitti si lancia dal cavalcavia e muore suicida a 22 anni. Tragico epilogo per un ragazzo rimasto Invalido dopo aver preso l'antibiotico Ciproxin, i cui effetti avversi lo hanno di fatto costretto ad optare per il suicidio. Sergio Cellitti si lancia dal cavalcavia, morto a 22 anni Ilgiornaleditalia.it - Sergio Celitti si lancia dal cavalcavia, morto suicida a 22 anni: "Invalido per effetti collaterali dell'antibiotico Ciproxin, mi arrendo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il 22enneCellitti sidale muorea 22. Tragico epilogo per un ragazzo rimastodopo aver preso l', i cuiavversi lo hanno di fatto costretto ad optare per il suicidio.Cellitti sidala 22

