Scuole all’estero, secondo incontro sull’ipotesi del CCNI MOF: le novità (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è svoto oggi il secondo incontro tra Organizzazioni sindacali e Amministrazione per la sottoscrizione dell'ipotesi del CCNI MOF. secondo quanto riporta la Flc Cgil, presente alla riunione, viene confermato l’importo complessivo di 964.841 euro. Di questi 115.459 di euro saranno destinati a 60 funzioni strumentali, 849.381 di euro serviranno a retribuire 410 docenti e 9 AA. L'articolo Scuole all’estero, secondo incontro sull’ipotesi del CCNI MOF: le novità . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è svoto oggi iltra Organizzazioni sindacali e Amministrazione per la sottoscrizione dell'ipotesi delMOF.quanto riporta la Flc Cgil, presente alla riunione, viene confermato l’importo complessivo di 964.841 euro. Di questi 115.459 di euro saranno destinati a 60 funzioni strumentali, 849.381 di euro serviranno a retribuire 410 docenti e 9 AA. L'articolodelMOF: le

